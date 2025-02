NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Stahlkonzerns sei erheblich besser als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Cole Hathorn in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/gl;