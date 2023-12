FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Eine Übernahme von US Steel durch Nippon Steel sei gut für ArcelorMittal, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn ArcelorMittal sei als potenzieller Käufer von US Steel gehandelt worden und der nun von Nippon Steel gebotene Preis für US Steel sei hoch./bek/gl;