NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 9650 auf 9700 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Containerreederei stehe wegen der weiterhin bestehenden Überkapazitäten 2025 vor Herausforderungen, schrieb Analyst Alexander Irving in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick auf die europäischen Logistikunternehmen. Sein bevorzugter Titel ist wegen der niedrigen Bewertung nun DHL. Die Bonner dürften am stärksten von der anstehenden Geschäftserholung profitieren, auch wenn diese noch auf sich warten lasse./gl/bek;