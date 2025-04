NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk auf "Underweight" belassen. Ihre vorsichtige Sicht auf den Sektor der Container-Reedereien sei untermauert worden, schrieb Analystin Alexia Dogani am Freitag nach einer Experten-Runde mit dem auf Schifffahrt spezialisierten Research- und Consulting-Dienstleister Drewry. Maersk versah sie nun mit dem Status "Negative Catalyst Watch", womit sie mit Blick auf die Anfang Mai erwarteten Quartalszahlen mit einer negativen Kursentwicklung rechnet. Container-Reedereien dürften ihre Erwartungen an 2025 senken./ajx/he;