FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 9000 auf 9500 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das höhere Maß an markttechnischer, geopolitischer und konjunktureller Unsicherheit könnte auf absehbare Zeit so bleiben, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur europäischen Transportbranche. Mit Blick auf einzelne Sektorwerte bevorzugt der Experte Qualitätsaktien./edh/bek;