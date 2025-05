NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 8250 auf 9350 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Reederei habe mit dem operativen Ergebnis (Ebit) im ersten Quartal positiv überrascht und profitiere von einer gesunden Nachfrage, schrieb Alexander Irving in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Bericht. Das zweite Halbjahr sei aber mit hoher Unsicherheit behaftet./rob/gl/ajx;