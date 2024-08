NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram nach Geschäftszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2,50 Franken belassen. Die Resultate seien besser als erwartet, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Halbleiterhersteller dürfte von einem Auftrag von Apple für iPhones profitieren, der voraussichtlich im zweiten Halbjahr den Umsatz ankurbeln sollte./bek/mis;