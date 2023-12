NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,50 Franken belassen. Obwohl sein Kursziel nun auf den Schätzungen für 2025 basiere, ändere sich daran nichts, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Aktie sei ein massiver Bewertungsabschlag zum Chipsektor gerechtfertigt, da die Profitabilität des Konzerns angesichts des wahrscheinlich rückläufigen wirtschaftlichen Umfelds deutlich sinken könnte./tav/edh;