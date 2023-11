NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,60 Franken belassen. Die Profitabilität des Halbleiterherstellers dürfte noch bis Mitte kommenden Jahres verhalten bleiben, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dann sollten die Einstellung geschäftlicher Aktivitäten und das Neugeschäft mit Sensoren wieder für eine Erholung der Margen sorgen./bek/edh;