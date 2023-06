NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Ein Besuch des Standorts im französischen La Rochelle und dortige Gespräche mit dem Management hätten sein Vertrauen in das Selbsthilfepotenzial des Bahntechnikkonzerns gestärkt, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/tih;