NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Alphabet-C-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Analyst Douglas Anmuth zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein Fazit von der Entwicklerkonferenz Google I/O sowie einer Marketing-Konferenz der Suchmaschine. Alphabet gehe in die Offensive im Bereich der Künstlichen Intelligenz mit einem schnelleren Innovationstempo./tih/ngu;