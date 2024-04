NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet C-Aktie nach Zahlen von 165 auf 200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Google-Mutter habe durchweg starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Bereich Künstliche Intelligenz gehe das Unternehmen nun in die Offensive und dürfte seine Investitionen in diesem Jahr deutlich ausbauen./tih/niw/ajx;