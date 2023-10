NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Alphabet A-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Der Online-Werbemarkt dürfte sich im dritten Quartal solide entwickelt haben, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entsprechend günstig seien die Aussichten für das dritte Quartal der Google-Muttergesellschaft. Die Einschätzung der Aktie bleibe positiv./mf/edh;