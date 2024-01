NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktien vor Zahlen weiterer großer US-Tech-Riesen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 155 US-Dollar belassen. Die Werbetrends seien weiterhin recht stark, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht daher davon aus, dass von Werbung abhängige Konzerne ein starkes Wachstum aufweisen werden./tih/ajx;