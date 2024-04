NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie nach Quartalszahlen von 180 auf 200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Werbegeschäft der Google-Mutter habe das fünfte Quartal in Folge zugelegt, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Werbekunden und Verbraucher seien weiterhin zu Ausgaben bereit. Außerdem habe sich das Cloudwachstum beschleunigt. Die größten Überraschungen seien aber eine verbesserte Marge und die Aussicht auf wohl deutlich höhere Investitionen unter anderem in Künstliche Intelligenz gewesen./niw/la;