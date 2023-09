NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 US-Dollar belassen. Nach einer Cloud-Konferenz von Alphabet sei er nun noch positiver gestimmt für die Positionierung des Konzerns in Bezug auf Künstliche Intelligenz (KI), schrieb Analyst Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/mis;