NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Allianz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Analyst Kamran Hossain erhöhte mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen seine Schätzung für das diesjährige operative Ergebnis des Versicherers etwas. An seinen Prognosen für 2024 und 2025 habe sich aber kaum etwas geändert, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/he;