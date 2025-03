NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Allianz nach einer Telefonkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Die Aussagen hätten die bestehende Kluft zwischen dem Fokus der Analysten und dem des Managements deutlich gemacht, schrieb der Experte Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Einerseits konzentrierten sich die Anleger verständlicherweise weiterhin auf die kurzfristigen Prognosen, also die Ziele für 2025, und wie diese im Vergleich zu den mittelfristigen Zielen abschnitten. Andererseits liege die oberste Priorität des Managements nach wie vor auf der Kundenbindung. Es werde aber länger dauern als ein Dreijahresplan, bis diese Bindung sichtbar werde./la/ck;