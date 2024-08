Allianz 233.57 CHF 2.16% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Analyst Michael Huttner geht in einer am Freitag vorliegenden Studie davon aus, dass sich das Gewinnwachstum des Versicherers aus drei Gründen beschleunigen wird: Die Preisgestaltung und die Margen im Nicht-Leben-Bereich für Privatkunden lägen über denen der Wettbewerber in Europas Kernmärkten; das Volumenwachstum in der Sachversicherung für Privatkunden werde steigen; die Allianz erwäge weitere ergänzende Zukäufe./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2024 / 18:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



