FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Beim operativen Ergebnis habe der Versicherer besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Hierzu habe das Schaden-Unfall-Geschäft beigetragen. Alle anderen Geschäftsbereiche deckten sich in etwa mit den Erwartungen./bek/ck;