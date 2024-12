NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Akzo Nobel beim unveränderten Kursziel von 70 Euro von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Korrektur der Gewinnprognosen dürfte beim Lackhersteller ein Ende gefunden haben, schrieb Analyst Chetan Udeshi in seiner am Montag vorliegenden Empfehlung. Er gab den Papieren mit Blick auf die Quartalsergebnisse am 29. Januar zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch", der kurzfristig besonders Optimismus für die Kursentwicklung signalisiert. Auch die attraktive Bewertung hob er hervor./ag/zb;