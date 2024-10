HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aixtron von 27,50 auf 26,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Malte Schaumann rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie nicht damit, dass der Chipindustrie-Ausrüster im dritten Quartal den Markt positiv überrascht. Der Umsatz sollte in der unteren Hälfte der Zielspanne verbleiben. 2025 aber bleibe der Cashflow ein Lichtblick, sodass im kommenden Jahr Aktienrückkäufe möglich werden könnten./tih/edh;