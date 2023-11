NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Aixtron wie auch ASM International und ASML entwickelten Fertigungsanlagen für die Produktion energiesparender Halbleiter, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Aktien seien mithin auch eine Anlagemöglichkeit im Sinne niedrigerer Emissionen von Treibhausgasen. Aixtron etwa mit Anlagen für Verbindungshalbleiter auf der Basis von Galliumnitrid und Siliziumkarbid trage zum Übergang zu einer "grünen Ökonomie" bei./bek/ajx;