NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das auf Dezember 2026 bezogene Kursziel für Air France-KLM von 10,00 auf 9,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers überarbeitete in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Fluggesellschaft vor den am 6. März erwarteten Quartalszahlen. Er senkte seine Prognosen für das operative Ergebnis 2024 und 2025 und verwies unter anderem auf die zuletzt gestiegenen Treibstoff-Preise./ck/gl;