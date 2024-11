NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 16 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das operative Ergebnis des dritten Quartals habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Alexander Irving in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Steuern und Flughafengebühren bremsten das Wachstum 2025, hielten es aber nicht auf./ag/gl;