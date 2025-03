NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air France-KLM von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft, das Kursziel aber von 11,00 auf 11,50 Euro angehoben. Analyst Alexander Irving verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass die Aktie am Tag der Vorlage eines überraschend starken operativen Ergebnisses im vierten Quartal ein Drittel an Wert zugelegt habe. Zwar bleibt er optimistisch auch für die Durchschnittserlöse pro Passagier, doch kritisch, was die Kosten betrifft. Trotz klarer Senkungsmöglichkeiten sieht er sie auch 2025 weiter steigen. Ein weiterer Grund für seine Abstufung sei, dass die französische Fluggesellschaft weniger stark als andere europäische Konkurrenten auf dem boomenden Nordatlantikmarkt unterwegs sei./ck/tih;