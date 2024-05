ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM nach Zahlen von 19,60 auf 18,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nun den schwächer als erwarteten Jahresstart der Fluggesellschaft in seinen Schätzungen berücksichtigt, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie in den Jahren 2024 und 2025./ck/he;