NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM nach Quartalszahlen von 9,10 auf 9,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Kennziffern der Fluggesellschaft seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aussagen zur Entwicklung der Durchschnittserlöse seien aber nicht so schlimm, wie von ihm befürchtet gewesen. Der Experte schraubte seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für 2024 und 2025 leicht nach oben./edh/mis;