NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air France-KLM auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Fluggesellschaft wolle in den kommenden Jahren weniger über Umsatzwachstum als über Kostensenkungen das operative Ergebnis (Ebit) steigern, was er als ermutigend werte, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn mit dieser Strategie habe die Unternehmensführung in der Vergangenheit schon Erfolge erzielt. Die angestrebte Steigerung liege deutlich über der Konsensschätzung./gl/bek;