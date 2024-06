NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 27,39 Euro belassen. Von den Quartalszahlen und Ausblick des US-Einzelhändlers Kroger ließen sich nur in begrenztem Maß Rückschlüsse auf die Supermarktkette Ahold Delhaize ziehen, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/bek;