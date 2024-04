NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ahold Delhaize vor Zahlen zum ersten Quartal von 28,50 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate dürften auf bereinigter Basis den Tiefpunkt der Umsatz- und Margenentwicklung in den USA markieren, schrieb Analyst Frederick Wild in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Indes gebe es anderswo im Einzelhandelssektor attraktiver bewertete Titel mit einem höheren Ertragspotenzial./la/mis;