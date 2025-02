NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adyen nach der Vorlage von Geschäftszahlen von 1659 auf 2800 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Zahlungsdienstleister trete in ein goldenes Zeitalter ein, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Umsatz- und Gewinnwachstum des Unternehmens widerlege die Skeptiker. Der Fachmann passte seine Bewertungsmethodik an das anhaltende Wachstum von Adyen an./la/ajx;