NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Hinsichtlich des Ausblicks auf 2024 rechnet Analystin Olivia Townsend in einer am Freitag vorliegenden Studie mit zurückhaltenden Aussagen des Sportmodekonzerns. Nach den zuletzt eher schlechten Nachrichten aus der Branche sollten der Ausblick und solide Quartalszahlen aber gut ankommen. Die Aktie bleibe sein "Top Pick" im Sportartikelsektor./bek/tih;