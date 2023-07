NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die Eckdaten des Sportartikelkonzerns lägen aufgrund des starken Abverkaufs eines Teils der restlichen Yeezy-Produkte beträchtlich über den Konsensschätzungen, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/mis;