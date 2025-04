NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach detaillierten Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Ein durch die Bank starkes Wachstum attestierte Analystin Aneesha Sherman dem Sportartikelhersteller. Wegen konjunktureller Unwägbarkeiten habe das Unternehmen allerdings den Ausblick nur bestätigt und nicht angehoben, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/ck;