NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Das erste Quartal sei besser als erwartet gewesen, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick sei in der Folge angehoben worden, doch er liege damit immer noch unter dem Analystenschnitt./tih/mis;