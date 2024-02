HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas auf "Hold" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Wenngleich der Unternehmensausblick für 2024 unter den Markterwartungen gelegen habe, stelle die Unternehmensführung eine im Jahresverlauf anziehende Geschäftsdynamik in Aussicht, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte teilt die Zuversicht mit Blick auf die operative Gewinnmarge, hält den Optimismus aber für ausreichend eingepreist in den Aktienkurs./mis/men;