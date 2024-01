NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas auf "Hold" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die für Anfang März terminierten Quartalszahlen des Sportartikelkonzerns dürften konstruktiver ausfallen als bei den Wettbewerbern, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajx;