NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach ehrgeizigeren Finanzzielen für die nächsten Jahre auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Franken belassen. Diese überträfen die Markterwartungen, was das Wachstum aus eigener Kraft betreffe, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die neuen Ziele ließen auch die Zuversicht des schweizerischen Industriekonzerns für das kommende Jahr durchblicken./bek/ajx;