NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABB nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Franken belassen. Das operative Ergebnis (Ebita) des Schweizer Industriekonzerns habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund dafür sei die unerwartet hohe Profitabilität im Geschäftsbereich Electrification gewesen. Der Umsatz habe indes enttäuscht, während der Auftragseingang solide gewesen sei./la/gl;