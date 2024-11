NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Story für Cash-Ausschüttungen komme zum Tragen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen des Brauereikonzerns. Anhaltend schwache Absatzzahlen ergäben aber eine leichte Senkung der Gewinnschätzungen je Aktie für 2025./ajx/mis;