LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev nach Jahreszahlen von 67 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate des Brauereikonzerns seien langweilig gewesen und hätten sogar etwas enttäuscht, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2024 erscheine aber konservativ. Zudem dürfte die Aktie in puncto Kapitalrückflüsse in den kommenden zwei Jahren zu den attraktivsten Branchenwerten gehören./edh/mis;