LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AB Inbev vor den am 29. Februar erwarteten Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Er rechne beim Brauereikonzern für 2023 zwar mit einem soliden Umsatz- und Gewinnwachstum, doch das abgelaufene Quartal dürfte unter einer Absatzschwäche in Nordamerika gelitten haben, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Montag vorliegenden Studie. Langfristig sieht er gute Chancen durch eine Geschäftsverbesserung auf dem amerikanischen Kontinent und daher auch beträchtliches Potenzial für Kapitalausschüttungen an die Aktionäre./ck/mis;