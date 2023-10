NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das dritte Quartal des Brauereikonzerns dürfte den Tiefpunkt im laufenden Geschäftsjahr darstellen, schrieb Analyst Jared Dinges in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aufgrund negativer Währungseffekte habe er seine Gewinnprognose (bereinigtes EPS) für das Gesamtjahr 2023 leicht reduziert./edh/zb;