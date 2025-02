NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 71 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Zahlenwerk habe die ermutigende Berichtssaison der großen europäischen Brauereikonzerne abgerundet, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auch auf die soliden Zahlen der Konkurrenten Carlsberg und Heineken./ck/gl;