NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat AB Inbev nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das organische Volumenwachstum habe die vom Brauereikonzern zur Verfügung gestellte Konsensschätzung knapp verfehlt, was auf das US-Geschäft zurückgehe, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dagegen lägen der organische Umsatz- und Ergebnisanstieg (Ebitda) im Rahmen der Erwartungen beziehungsweise knapp darüber./gl/zb;