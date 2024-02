NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe das Jahr 2023 solide abgeschlossen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Ausblick auf 2024 sei allerdings vorsichtig, zumal in den USA die Preistgestaltung schwierig sei./ck/gl;