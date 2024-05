NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe eine starke Gewinnentwicklung verzeichnet, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./edh/stk;