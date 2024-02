NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat AB Inbev nach Zahlen des Brauereikonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das vergangene Quartal sei ordentlich verlaufen, schrieb Analyst Edward Mundy am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Als moderat negativ werte er fehlende Aussagen zu weiteren Aktienrückkäufen. Wichtiger sei aber die Beschwichtigung der Sorgen wegen der Hyper-Inflation in Argentinien./gl/ck;