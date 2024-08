Silber mit grossem Potenzial: Experte sieht Chancen im Schatten der Gold-Rally

• Gold -Rally dürfte auch Silber mit sich ziehen• Silberpreis "unfassbar" niedrig• Experte sicher: Silber wird kräftig steigen

Das Interesse an Gold ist zuletzt wieder stark angestiegen. Die vermeintliche Zinswenden in den USA rückt immer näher, geopolitische Unsicherheiten bereiten Marktteilnehmern Sorgen, die Nachfrage vieler Notenbanken ist nach wie vor stark - all diese Faktoren treiben den Preis des glänzenden Edelmetalls und wecken vermehrt das Interesse auch westlicher Anleger, wie John Ciampaglia, CEO von Sprott Asset Management, kürzlich gegenüber Kitco News betonte.

Gold eilt von Hoch zu Hoch

So hat der Goldpreis erst Mitte August einen historischen Meilenstein erreicht - er sprang auf ein neues Allzeithoch bei 2'500 US-Dollar je Feinunze. Daraufhin notierte er dann sogar noch höher, bevor er sich zuletzt wieder etwas schwächer zeigte bei etwa 2'509,86 US-Dollar.

Doch auch schon vor dem jüngsten Rekordhoch war der Goldpreis von Hoch zu Hoch gesprungen. Analysten erwarten so auch weiterhin eine Fortsetzung der Rally.

Geringer Silberpreis "unfassbar"

Doch nicht nur Gold hat derzeit einen guten Lauf, auch Silber dürfte von den Entwicklungen profitieren. John Ciampaglia, CEO von Sprott Asset Management, zufolge sei Silber derzeit klar unterbewertet. "Es ist für uns unfassbar, dass Silber immer noch unter 30 US-Dollar liegt. Es ist offensichtlich weit von seinen Höchstwerten von 2010 entfernt und wir würden es gerne sehen, wenn es wieder auf die 50-Dollar-Marke zurückkehrt. Wir glauben, dass es das im Laufe der Zeit schaffen kann", sagte Ciampaglia gegenüber Kitco News.

Gegenüber den Höchstständen von 2010 steht Silber mittlerweile etwa 40 Prozent tiefer. Anleger könnten das Edelmetall - auch angesichts der derzeit optimistischen Prognosen - als günstigere Alternative zu Gold ansehen und sich eindecken. Interessierte Investoren ziehen vor dem Silberkauf häufig die Gold-Silber-Ratio in Betracht. Diese liege derzeit bei rund 84, während der historische Durschnitt etwa 60 betrage. Somit deute der Wert auf ein signifikantes Aufholpotenzial bei Silber hin, wie das Handelsblatt betont. "Obwohl Silber in den letzten Monaten bereits einen deutlichen Anstieg verzeichnet hat, könnte das Potenzial noch nicht ausgeschöpft sein", prognostiziert Alexander Zumpfe, Goldhändler beim Edelmetallspezialisten Heraeus. Nitesh Shah, Leiter Rohstoff- und Makro-Research beim Vermögensverwalter Wisdom Tree, schätzt unterdessen sogar, dass Silber in diesem Jahr stärker zulegen könnte als Gold.

Aktuell liegt der Preis für eine Unze Silber bei 29,17 US-Dollar. Während sich das Edelmetall seit Jahresstart um fast 23 Prozent verteuert hat, ist es im August bislang um rund 3,6 Prozent nach oben gegangen.

